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Kaynak: Haber Merkezi

Aşırı sıcaklar ve enerji tasarrufu hedefleri kapsamında, Tokyo Büyükşehir Yönetimi çalışanlarına görevlerinin uygun olması halinde şort giyme izni verildi.

Kentte hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar yükselmesiyle uygulamaya alınan yeni kıyafet düzenlemesi, resmi iş kültürünün güçlü olduğu Japonya'da dikkat çekici bir değişim olarak değerlendiriliyor. Yeni kurallarla birlikte çalışanlar, görevlerinin niteliğine göre şort, polo yaka tişört, tişört ve spor ayakkabı gibi daha rahat kıyafetler tercih edebilecek.

Tokyo Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 50 yaşındaki Noboru Watanabe, ilk kez şortla işe geldiğinde kendisini garip hissettiğini söyledi. Kısa sürede bu kıyafetin beklediğinden çok daha rahat olduğunu fark ettiğini belirten Watanabe, resmi gömlek giymeye devam ettiğini fakat yaz aylarında bunun oldukça bunaltıcı hale geldiğini ifade etti.

ENERJİ TASARRUFUNDA ETKİLİ OLDU

Şort uygulaması, Tokyo Valisi Yuriko Koike'nin bu yıl açıkladığı yeni yaz dönemi kıyafet düzenlemesinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Kararın arkasında yaz aylarında artan elektrik talebi nedeniyle enerji tüketimini azaltma amacı bulunuyor.

Yeni uygulama, Koike'nin 2005 yılında çevre bakanı olduğu dönemde başlattığı ve yaz aylarında ceket ile kravat kullanımını azaltmayı hedefleyen "Cool Biz" kampanyasının kapsamının genişletilmiş hali olarak görülüyor.

UYGULAMA FARKLI GÖRÜŞLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Karar bazı çalışanlardan destek görürken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Japonya, 2024 yılında 1898'den bu yana kaydedilen en sıcak yaz mevsimini yaşadı. Son yıllarda 40 dereceyi aşan sıcaklıkların daha sık görülmesi üzerine Japonya Meteoroloji Ajansı, bu aşırı hava olaylarını tanımlamak için yeni ifadeler kullanmaya başladı.

Bilim insanları ise iklim değişikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının daha sık yaşandığını, daha uzun sürdüğünü ve etkisinin giderek arttığını belirtiyor.