Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da merkezi hükümet, ülke içinde dronların kullanımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasını onayladı. Dron teknolojisindeki gelişmelerin yol açtığı "artan terör risklerine" karşı alınan önlemler doğrultusunda belirli tesislerin çevresindeki uçuşa kapalı bölgeler, 300 metreden 1000 metreye genişletildi.

Yeni karar doğrultusunda uçuşa kapalı bölgelerde dron uçuranlar, 6 aya kadar hapis ya da yaklaşık 500 bin yen (yaklaşık 145 bin lira) para cezasına tabi tutulacak. Uçuş yasağı uygulanacak tesisler arasında Japonya İmparatorluk Sarayı, Başbakanlık Ofisi ve ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği yer alıyor.

Hükümet, "sarı bölgeler" şeklinde tanımlanan uçuşa kapalı bölgeleri, farkındalığı artırmak amacıyla resmi çevrim içi haritalarda yayınlayacak.