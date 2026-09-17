Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, kabinesinde revizyona gitti. Kilit pozisyonlardaki bazı bakanların görevlerini koruduğu değişiklikte, koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisinden (JIP) Hiroshi Nakatsuka da kabineye dahil edildi.

Kyodo ajansının haberine göre yeni kabinede Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ryosei Akazawa ile Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara görevlerini sürdürüyor.

KABİNEDE BİRÇOK BAKAN DEĞİŞTİ

İçişleri ve Haberleşme Bakanlığında Yoshimasa Hayashi’nin yerine Hisayuki Fujii, Adalet Bakanlığında Hiroshi Hiraguchi’nin yerine Takashi Yamashita görevlendirildi.

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına Yohei Matsumoto’nun yerine Yoshihiro Seki getirildi.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığında Norikazu Suzuki’nin yerini Kazuo Yana alırken, Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığında Yasushi Kaneko’nun yerine Tatsunori Ibayashi görevlendirildi.

Çevre Bakanlığında Hirotaka Ishihara’nın yerine Hiroyoshi Sasagawa, Dijital Bakanlıkta Hisashi Matsumoto’nun yerine Shunji Furukawa getirildi.

Yeniden Yapılanma Bakanlığında Takao Makino’nun yerine Goshi Hosono, Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu Başkanlığında ise Jiro Akama’nın yerine Yasuhiro Hanashi görevlendirildi.

JIP’DEN İLK KEZ KABİNEYE İSİM GİRDİ

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) koalisyon ortağı JIP üyesi Hiroshi Nakatsuka, Düzenleme Reformlarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabineye dahil edildi.

Nakatsuka, LDP ile JIP arasında geçen yıl ekimde kurulan ortaklığın ardından JIP’den kabineye giren ilk isim oldu. Bu gelişme, iki parti arasındaki koalisyonun kabine düzeyindeki ilk JIP katılımı olarak kayda geçti.

TAKAİCHİ HÜKÜMETİNDE DESTEK GERİLEMİŞTİ

Japonya’nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi’nin hükümetine yönelik kamuoyu desteğinin, ilk dönemde yüzde 70 seviyelerinde olduğu, son aylarda ise yüzde 50 civarına gerilediği belirtildi.

Takaichi’nin kabine revizyonu, başbakanlık görevine başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk kabine değişikliği oldu. Yeni kabine, İmparatorluk Sarayı’ndaki bakanların göreve başlama töreninin ardından 17 Eylül 2026'da resmen göreve başladı.