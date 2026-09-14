Asya borsalarında, teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşlerin etkisiyle Hong Kong hariç negatif seyir öne çıkıyor.
Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik riskler nedeniyle karışık seyrediyor.
TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT KAYIPLAR
Yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızlarını yavaşlatacağına ilişkin açıklamalarının ardından bölgedeki önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüşler görüldü.
Güney Koreli teknoloji şirketlerinden SK Hynix yüzde 5,6, Samsung Electronics yüzde 3,5 ve Japonya merkezli SoftBank Group Corp yüzde 11,4 değer kaybetti.
KOSPİ YÜZDE 3,26 GERİLEDİ
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,26 azalışla 6.684 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 63.641 puandan kapandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,12 azalışla 3.883 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 24.766 puanda seyrediyor.
Hindistan borsalarında ise tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor.
GÖZLER JAPONYA MERKEZ BANKASINDA
Asya piyasalarında bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı takip edilecek.
Artan enerji maliyetlerinin enflasyonist endişeleri artırması ve yenin değer kaybetmesinin yarattığı baskı nedeniyle bankanın yüzde 1 seviyesindeki politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
JAPONYA’DA SANAYİ ÜRETİMİ GERİLEDİ
Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,2 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 3,9 arttı.