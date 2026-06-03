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Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, resmi ziyaret kapsamında Tokyo’da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile bir araya geldi.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Toplantının ardından iki ülke arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik iki mutabakat zaptı imzalandı. Açıklamada, Japonya ile Mısır arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda gelişimini sürdürdüğü ifade edildi.

Motegi, özellikle rüzgar enerjisi üretimi başta olmak üzere temiz enerji alanlarında Japon şirketlerinin Mısır’a olan ilgisinin arttığını belirtti. Ekonomik işbirliği projelerine ilişkin prosedürlerin sürdürülmesi ve daha da kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekti.

YATIRIM ORTAMI MESAJI

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ise hükümetlerinin, Japon yatırımlarını desteklemek amacıyla elverişli bir yatırım ortamı oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İki ülke arasındaki stratejik diyalog sürecinin, ekonomik ilişkilerin derinleşmesine ve yeni yatırım fırsatlarının ortaya çıkmasına katkı sağlaması bekleniyor.