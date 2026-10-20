Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Yenipazar ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir aracın sürücüsünün üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede önleyici kolluk faaliyeti icra etti. Devriye esnasında Ulucak köyü mevkiinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

SİGARA JELATİNİNE GİZLEMİŞ

Araç sürücüsünün tedirgin ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine ekipler şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, sigara jelatinine sarılı vaziyette 2 gram amfetamin maddesi ele geçirildi.

Yapılan kimlik sorgusunda şüphelinin, daha önce de "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan adli işlem gören B.Ö. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.