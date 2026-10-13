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Kaynak: İHA

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerinin şehirlerarası yolcu otobüsüne yönelik gerçekleştirdiği denetimde milyonlarca lira değerinde belgesiz incir ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ürünlerin miktarı ve piyasa değeri dikkat çekti.

OTOBÜSTEN 2 TON 400 KİLOGRAM İNCİR ÇIKTI

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Ekim 2026 tarihinde şehirlerarası yolcu otobüsünde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, fatura ve sevk irsaliyesi bulunmayan, uygun koşullarda üretilmediği değerlendirilen toplam 2 ton 400 kilogram incir tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 2,4 MİLYON TL

Ele geçirilen incirlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu belirlendi.

Belgesiz ürünlere jandarma ekiplerince el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 37 yaşındaki M.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.