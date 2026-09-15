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Kolombiya futbolunun sembol isimlerinden James Rodriguez, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, 15 Eylül Salı günü sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla kararını kamuoyuyla paylaştı.

Uzun yıllar Kolombiya'nın 10 numaralı formasını giyen ve takımın kaptanlığını üstlenen James'in milli formayla son turnuvası 2026 Dünya Kupası oldu.

Kolombiya, turnuvada son 16 turuna kadar yükselmiş ancak İsviçre'ye penaltı atışları sonucunda elenmişti.

'HAYATIMIN EN ÖNEMLİ BÖLÜMLERİNDEN BİRİNİ KAPATMA ZAMANI GELDİ'

James Rodriguez'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün sizinle kalpten konuşmak istiyorum. Bunca yılın, bunca maçın, bunca mutluluk anının ve aynı zamanda zor zamanların ardından, hayatımın en önemli bölümlerinden birini kapatma zamanının geldiğini hissediyorum: Kolombiya Milli Takımı ile olan yolculuğumu."