Napoli, Paris Saint-Germain ve Arjantin Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Ezequiel Lavezzi, profesyonel futbol kariyerini noktalamasının ardından yaşadığı zorlu sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prime Video'ya konuşan Lavezzi, futbolun hayatından çıkmasının kendisinde büyük bir boşluk yarattığını ve psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini anlattı.

LAVEZZI: 'BİR KLİNİĞE YATIRILDIM'

Lavezzi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Futbol oynamayı bıraktığımda bir boşluk oluştu ve onu dolduracak hiçbir şey yoktu.

Depresyon sorunlarım vardı, bir kliniğe yatırıldım, ilaç kullanıyorum ve tedavi görüyorum. Yavaş ama emin adımlarla iyileşiyorum. Oğlumun doğumu hayatımı değiştirdi; bana çok büyük bir mutluluk veriyor ve kendimi canlı hissetmemi sağlıyor. Bana devam etme gücü verdi"

MESSI VE AGÜERO'NUN DESTEĞİNİ ANLATTI

Futbol dünyasından birçok ismin iyileşme sürecinde kendisine destek olduğunu belirten Lavezzi, "Acı çeken herkese şunu söylüyorum: Alçakgönüllülük ve azimle bunun üstesinden gelebilirsiniz... Futbol dünyası inanılmaz derecede destekleyici oldu; Lionel Messi, Sergio Agüero ve Paolo Cannavaro gibi birçok insan yanımda oldu. Messi ile özel bir dostluğum var; birçok şey hakkında konuşuyoruz, o harika bir insan" ifadelerini kullandı.

KARİYERİNİ ÇİN'DE NOKTALADI

Kariyerinde Estudiantes, San Lorenzo, Genoa, Napoli ve PSG gibi kulüplerin formasını giyen Lavezzi, futbolculuk döneminin son bölümünü Çin'de Hebei formasıyla geçirdi.

Arjantin Milli Takımı'nda 51 karşılaşmaya çıkan eski futbolcu, 2014 Dünya Kupası'nda finale yükselen kadronun da bir parçasıydı. Lavezzi, profesyonel futbol kariyerini 2020 yılında noktaladı.