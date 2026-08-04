Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Derinkuyu Mahallesi Camisi'nde yaklaşık 11 yıldır görev yaptığı öğrenilen imam M.Ö., Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldı ancak bir daha görevine dönmedi. Aradan geçen sürede, imamın evinden kötü kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine, mahalle sakinleri yetkililere ihbarda bulundu.

İzne ayrıldı, bir daha görevine dönmedi: İmamın evinden çıkanlar hayrete düşürdü - Resim : 1

EVDEN YIĞINLARLA ÇÖP ÇIKTI!

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine intikal eden ekipler, odaların çöp ve çeşitli atıklarla dolu olduğunu tespit etti.

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Evde bozulmuş gıda maddeleri, yiyecek ve içecek ambalajları ile çok sayıda kullanılmayan eşyanın biriktiği fark edildi.

İzne ayrıldı, bir daha görevine dönmedi: İmamın evinden çıkanlar hayrete düşürdü - Resim : 3

BELEDİYE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI!

Yapılan ihbarla, Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde kapsamlı temizlik başlattı.