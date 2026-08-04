Güçlü hafızanın sırrı çözüldü: Meğer çok kolaymış..

UYKU VE İLGİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Bilim insanlarına göre kaliteli uyku, düşük stres düzeyi ve öğrenilen konuya duyulan ilgi de güçlü hafızanın en önemli yapı taşları arasında bulunuyor. Uyku sırasında beynin gün içinde öğrenilen bilgileri pekiştirdiği, ilgi duyulan konuların ise çok daha kalıcı hâle geldiği belirtiliyor.

Uzmanlar, güçlü belleğin büyük ölçüde geliştirilebilen bir beceri olduğunu vurgulayarak, doğru alışkanlıklar ve etkili öğrenme teknikleri sayesinde hafıza performansının önemli ölçüde artırılabileceğini ifade ediyor.