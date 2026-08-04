Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Güçlü hafızanın sırrı çözüldü: Meğer çok kolaymış..

Güçlü hafızanın sırrı çözüldü: Meğer çok kolaymış..

Bazı insanların yıllar sonra bile ayrıntıları unutmamasının nedeni doğuştan gelen üstün hafıza değil. Uzmanlara göre bunun 4 önemli temeli var. Peki onlar nedir? İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Güçlü hafızanın sırrı çözüldü: Meğer çok kolaymış.. - Resim: 1

İlk bakışta güçlü hafızanın doğuştan gelen bir özellik olduğu düşünülse de psikoloji alanındaki araştırmalar farklı sonuçlara işaret ediyor.

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Güçlü hafızanın sırrı çözüldü: Meğer çok kolaymış.. - Resim: 2

Güçlü hafızanın temelinde dikkat yönetimi, doğru öğrenme teknikleri, düzenli tekrar ve kaliteli uyku yatıyor.

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Güçlü hafızanın sırrı çözüldü: Meğer çok kolaymış.. - Resim: 3

DİKKAT YÖNETİMİ

Uzmanlar, güçlü ezber becerisinin yalnızca zekâyla açıklanamayacağını belirtiyor. Hafızayı geliştiren en önemli unsurların başında dikkat yönetimi, etkili öğrenme yöntemleri ve bilginin zihinde işlenme biçimi geliyor.

Araştırmalar, güçlü hafızaya sahip kişilerin yeni öğrendikleri bilgileri daha önce edindikleri bilgilerle ilişkilendirdiğini, zihinsel hikâyeler kurduğunu ve bilgileri küçük gruplara ayırarak hafızalarında daha kolay sakladığını ortaya koyuyor.

"CHUNKİNG" YÖNTEMİ

Psikolojide "chunking" olarak adlandırılan yöntem, bilgilerin küçük parçalara ayrılarak öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Uzmanlara göre bu teknik, beynin bilgiyi daha hızlı işlemesini sağlarken uzun süre hafızada tutulmasına da önemli katkı sunuyor.

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Güçlü hafızanın sırrı çözüldü: Meğer çok kolaymış.. - Resim: 4

DÜZENLİ TEKRAR

Psikologlar, dikkat süresi yüksek kişilerin öğrendikleri bilgileri çok daha uzun süre akıllarında tutabildiğini ifade ediyor. Bunun yanında belirli aralıklarla yapılan tekrarların ezber performansını belirgin şekilde artırdığına dikkat çekiliyor.

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Güçlü hafızanın sırrı çözüldü: Meğer çok kolaymış.. - Resim: 5

UYKU VE İLGİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Bilim insanlarına göre kaliteli uyku, düşük stres düzeyi ve öğrenilen konuya duyulan ilgi de güçlü hafızanın en önemli yapı taşları arasında bulunuyor. Uyku sırasında beynin gün içinde öğrenilen bilgileri pekiştirdiği, ilgi duyulan konuların ise çok daha kalıcı hâle geldiği belirtiliyor.

Uzmanlar, güçlü belleğin büyük ölçüde geliştirilebilen bir beceri olduğunu vurgulayarak, doğru alışkanlıklar ve etkili öğrenme teknikleri sayesinde hafıza performansının önemli ölçüde artırılabileceğini ifade ediyor.

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