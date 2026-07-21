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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, kentin hijyenini ve toplum sağlığını koruma hedefiyle yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede, mahalle sakinlerinden gelen ihbarı değerlendiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak'ta yer alan bir apartmanın dördüncü katındaki adrese müdahalede bulundu.

Sahada görev alan 10 kişilik uzman ekip, dairede biriken tonlarca atığı titizlikle boşalttı. Yapılan hummalı çalışma neticesinde evden çıkarılan yaklaşık 2,3 tonluk çöp, ekiplerce uygun koşullarda bertaraf edilmek üzere taşındı. Tahliye işleminin ardından bina ve çevresinde dezenfeksiyon işlemleri uygulanarak olası sağlık riskleri önlendi.

Temizlik ve tahliye sürecinin emniyetli şekilde tamamlanabilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekipleri de adreste hazır bulundu. Çalışmanın yürütüldüğü alan güvenlik şeridiyle çevrilerek yol emniyeti sağlandı ve bölgedeki araç trafiği alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Belediye yetkilileri, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent hedefi doğrultusunda vatandaşlardan gelen talep ve bildirimleri hızlıca çözüme kavuşturmayı sürdüreceklerini bildirdi.