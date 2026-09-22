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Kaynak: AA

İzmir’in Konak bölgesinde gerçekleştirilen narko-terör operasyonunda yakalanan 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, söz konusu ilçede belirlenen 3 ikamette yasa dışı madde depolandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen lokasyonlara baskın gerçekleştiren güvenlik güçleri; 13 bin 442 adet sentetik hap, 2 kilogram 259 gram kimyasal uyuşturucu, 1210 gram ham madde, hassas ölçüm cihazı, ateşli silah, ticaretten sağlandığı düşünülen 19 bin 100 Türk Lirası ve farklı türlerde uyuşturucu unsurlar ele geçirdi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.