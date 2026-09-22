Binlerce aracın kullandığı güzergah için çarpıcı iddia: Geçiş ücreti 5 katına yaklaşabilir

"338 liradan 1.890 liraya çıkabilecek"

Sonuç: KGM Anadolu Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 338 TL olan araç geçiş ücreti, kademe kademe 1.890 TL’ye kadar çıkacak! Bu da yüzde 460’a kadar zam demek! Bunun adı vatandaşı soyma planıdır."