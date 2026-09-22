Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Binlerce aracın kullandığı güzergah için çarpıcı iddia: Geçiş ücreti 5 katına yaklaşabilir

Binlerce aracın kullandığı güzergah için çarpıcı iddia: Geçiş ücreti 5 katına yaklaşabilir

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul-Ankara güzergahında bulunan KGM Anadolu Otoyolu’nun özelleştirilmesi halinde fiyatlarda 5 katı artışın olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: ANKA
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Binlerce aracın kullandığı güzergah için çarpıcı iddia: Geçiş ücreti 5 katına yaklaşabilir - Resim: 1

İstanbul-Ankara güzergahında bulunan KGM Anadolu Otoyolu’nun özelleştirilmesi halinde vatandaşa faturası ağır olacak.

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Binlerce aracın kullandığı güzergah için çarpıcı iddia: Geçiş ücreti 5 katına yaklaşabilir - Resim: 2

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Anadolu Otoyolu üzerinden geçiş ücretlerine ilişkin hesaplamasını açıkladı.

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Binlerce aracın kullandığı güzergah için çarpıcı iddia: Geçiş ücreti 5 katına yaklaşabilir - Resim: 3

Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye’nin dikkatine! AKP’nin vatandaşa ihanet niteliğindeki köprü ve otoyol özelleştirme planının faturasını tek tek açıklıyoruz.

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Binlerce aracın kullandığı güzergah için çarpıcı iddia: Geçiş ücreti 5 katına yaklaşabilir - Resim: 4

Özelleştirme kapsamına alınan; Otoyolun adı: KGM Anadolu Otoyolu. Güzergahı: İstanbul-Ankara. Uzunluğu: 379 km. Geçiş ücreti: 338 TL. Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 460 peki nasıl?

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Binlerce aracın kullandığı güzergah için çarpıcı iddia: Geçiş ücreti 5 katına yaklaşabilir - Resim: 5

Karayolları 1.Bölge’deki, İstanbul-Ankara güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, Anadolu Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti: Kilometre başına 0,89 TL. Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Otoyolu’nun şu anda araç geçiş ücreti: Kilometre başına 4,96 TL. Aradaki fark 4,6 kat.

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Binlerce aracın kullandığı güzergah için çarpıcı iddia: Geçiş ücreti 5 katına yaklaşabilir - Resim: 6

"338 liradan 1.890 liraya çıkabilecek"

Sonuç: KGM Anadolu Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 338 TL olan araç geçiş ücreti, kademe kademe 1.890 TL’ye kadar çıkacak! Bu da yüzde 460’a kadar zam demek! Bunun adı vatandaşı soyma planıdır."

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