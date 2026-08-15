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25. kuruluş yıl dönümünde partiye katılan 3 milletvekili ve 7 belediye başkanının ardından AK Parti, yerel teşkilatlarındaki üye katılımlarına ilişkin programlarını sürdürüyor.

İzmir'de CHP ve diğer partilerden toplam 500 kişi AKP'ye katıldı.

AKP Konak İlçe Başkanlığı önünde yeni üyeler için AK Nokta kurulurken, üyeler mehter marşıyla karşılandı.

İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıl önce "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini ve büyük bir yürüyüş başlattığını söyledi.

Siyasetlerinin merkezinde millet, eser ve hizmet olduğunu vurgulayan Başdaş, "30 yıldır Konak'ı yöneten Cumhuriyet Halk Partisi bugün hizmetle değil kendi içindeki çekişmeler ve Yeni Parti ile yaşadığı koltuk kavgasıyla gündemde. Onlar koltuk kavgasına düştü ve Konak'ı kaderine terk etti. Bugün Konak hizmet bekliyor. Biz ise kavganın değil hizmetin, koltuğun değil milletin derdindeyiz." dedi.

İZMİR'DE 500 KİŞİ AK PARTİ'YE KATILDI

Konak'ı hak ettiği hizmetlere buluşturmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başdaş, şöyle konuştu:

"Bugün Konak'ta çok güçlü bir ses yükseliyor. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nden çeşitli görevlerde yer alan, 1 ay önce AKP ailemize katılan Osmanlı Ocakları 1299 İzmir İl Başkanı Mehmet Serdar Başak'ın yaptığı çalışmalarla CHP'den ve diğer siyasi partilerden gelen 500 kardeşimiz 'biz de hizmetten, istikrardan yanayız, bu yürüyüşte varız' diyerek AKP ailemize katılıyor. Bugün 500 kişiyle büyüyen bu gönül halkası inşallah yarın binlere ulaşmaya devam edecek."

Başdaş, CHP'li vatandaşların iç çekişmelerden bıktığını ve son 5 ayda 2 bin 200'e yakın yeni üye kaydettiklerini sözlerine ekledi.

AKP'ye katılan Osmanlı Ocakları 1299 İzmir İl Başkanı Mehmet Serdar Başak da yaklaşık 20 yıl CHP içerisinde siyaset yaptığını, gelinen noktada CHP içerisinde koltuk kavgalarının, kişisel hesapların ve iç çekişmelerin hizmetin önüne geçtiğini savundu.

Konak'ın kaderine terk edildiğini söyleyen Başak, "Biz artık kavganın değil hizmetin, istikrarın yanında olmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte AKP'ye katılma kararı aldık. Çeyrek asırdır Türkiye'ye yön veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz de Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde yerimizi alıyoruz." dedi. Konuşmaların ardından İlçe Başkanı Başdaş, yeni üyelere rozetlerini taktı.