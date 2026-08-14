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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak siyasi hayata giren AK Parti, siyasetteki 25'inci yılını kutladı. Programda konuşan Erdoğan, AK Parti'ye yeni milletvekilleri ve başkanların katılacağını duyurdu.

AK PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti’ye katıldı.

AK PARTİ'YE KATILAN BAŞKANLAR

AK Parti’ye katılan belediye başkanları ise Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Eyüp Çırpanoğlu, Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli oldu.

Partiye katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bu gelişmeyle AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 280'e ulaştı.