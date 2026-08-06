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Kaynak: DHA

Olay, akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka bölümünde iki grup arasında yaşanan kişisel anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçakla yaralandı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet D.'nin bir süre kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldüğü ve ardından acil ameliyata alındığı öğrenildi. Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği bildirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekiplerinin başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.