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Kaynak: DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 44 yaşındaki Hacı Alan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, gece saatlerinde Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta bulunan bir inşaat alanının arka kısmında meydana geldi. İddiaya göre Hacı Alan ile R.C.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavga sırasında R.C.A., Hacı Alan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hacı Alan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alan, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli R.C.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.