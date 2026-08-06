Bir meslek yok oluyor: 90 yıllık dükkânda dönüp de yüzüne bakmıyorlar

Dijital ve akıllı saatlerle beraber tamir işi düşüş yaşadı, kullanım azaldı. İnsanlar çocuklarını takip etmek için, yetişkinler ise mesleki uygunluk açısından akıllı saatleri tercih ediyor. Eskiden biz bir saati tamir ederek yıllarca çalıştırabilirdik. Şimdi firmaların '3-5 yıl kullanılsın, yenisi alınsın' mantığı yüzünden hem dayanıklılık hem de parça anlamında tamir şansımız bitti. Maalesef mesleğimiz sadece pil ve kordon değiştirmekten ibaret hale geldi. Bizim yaş grubumuzdan sonra da bu işi yapacak, geriden gelen bir çırak ya da kalfa yok. Sabır ve zaman gerektiren bu mesleğe gençler artık ilgi göstermiyor" dedi.