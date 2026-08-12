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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir yerel siyasetinde gözler Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın alacağı karara kilitlenmişken, olası bir parti değişikliğinin ilçe belediyelerine nasıl yansıyacağı tartışılıyor.

Kulislerde, Tugay’ın AK Parti saflarına katılması durumunda beraberinde 8 ilçe belediye başkanını daha taşıyabileceği konuşuluyor.

TRANSFER ERTELENDİ Mİ?

AK Partili Savcı Sayan’ın paylaştığı kulis bilgilerine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Tugay’ın 14 Ağustos’taki parti kuruluş yıldönümünde gerçekleşmesi beklenen rozet takma törenine henüz onay vermediği öne sürüldü. Tugay’ın kamuoyunda oluşabilecek tepkileri dindirmek adına zaman talep ettiği, bu nedenle katılımın ertelenmiş olabileceği belirtiliyor. Yeni takvim için ise İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı veya 9 Eylül gibi kent için tarihi önem taşıyan sembolik tarihler işaret ediliyor.

'İRFAN ÖNAL'I BEN BİLE TANIYAMIYORUM'

Süreçteki en ilgi çekici gelişmelerden biri Bayraklı cephesinde yaşanıyor. CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen gruba dahil olmayıp partisinde kalan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın adı, şimdilerde AK Parti’ye geçiş senaryolarıyla anılıyor.

Önal’ın yakın arkadaşı olan ve Yeni Parti’ye katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin, yaşanan bu belirsizlik karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek yakın çevresine "İrfan’ı ben bile tanıyamıyorum" dediği iddia ediliyor. Siyasi çevrelerde Tugay’ın hamlesi sonrası Önal’ın da AK Parti’ye adım atabileceği yönündeki beklenti güçleniyor.

KULİSTEKİ 8 İLÇE BAŞKANI KİMLER?

Cemil Tugay ile birlikte hareket etme ihtimali bulunan ve AK Parti’ye geçebileceği iddia edilen isimler şu şekilde sıralanıyor:

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu: Görevini bağımsız olarak sürdüren Okuroğlu’nun AK Parti ilçe teşkilatıyla yakın temasları dikkat çekerken, olası bir transferde adı ilk sırada geçiyor.

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun: CHP’den istifa edip bağımsız kalan bir diğer isim olan Coşkun’un da Tugay’la birlikte hareket etmesi bekleniyor.

Yeni Parti’ye geçen dört başkan: Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu’nun, Tugay’ın kararı doğrultusunda rotayı AK Parti’ye çevirebileceği dile getiriliyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız: YENİ Parti'ye geçmeyip CHP’de kalmayı seçen Emrah Yıldız, listenin en sürpriz ismi olarak değerlendiriliyor. AK Parti kurmaylarının temas kurduğu iddia edilen Yıldız’ın da kapıları tamamen kapatmadığı öne sürülüyor.