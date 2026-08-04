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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BELEDİYE BİNASI VE KONUTTA ARAMA

Operasyon kapsamında Başkan Çiçek’in konutunda ve Menderes Belediyesi binasında arama başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK m.220), Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2), Rüşvet (TCK m.252), İrtikap (TCK m.250), Resmî Belgede Sahtecilik (TCK m.204), Görevi Kötüye Kullanma (TCK m.257) ve İmar Kirliliğine Neden Olma (TCK m.184)” suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma yürütülmektedir.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda; aralarında Menderes Belediye Başkanı İ. Ç.’nin de bulunduğu toplam 16 şüpheli tespit edilmiştir.

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; 13 şüpheli gözaltına alınmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmektedir. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."