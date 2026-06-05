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İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, YENİÇAĞ’a partisinin Türk Hukuk Çalıştayı, muhalefette yaşanan son gelişmeler ve medya-siyaset ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ PARTİ HUKUK ÇALIŞTAYI DÜZENLİYOR

İYİ Parti, 13-14 Haziran'da Ankara'da 10 alanda eş zamanlı oturumlar yapacak Türk Hukuk Çalıştayı düzenleyecek. Çalıştaya ilişkin detayları paylaşan Yılmaz, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un koordinasyonunda toplanacak çalıştayda, hukuk dünyasının tanınmış isimleri, akademisyenler ve kanaat önderlerinin yer alacağını açıkladı. Çalıştayın iki gün süreceğini açıklayan Yılmaz, programın sonunda İYİ Parti’nin adalet vizyonunu ortaya koyan kapsamlı bir belge açıklayacaklarını belirtti.

"SİYASİ PARTİLERİN DÜZENLEDİĞİ EN KAPSAMLI HUKUK ÇALIŞTAYI OLACAK"

Yılmaz, Türk Hukuk Çalıştayı’nın Türkiye’de bir siyasi parti tarafından düzenlenen en kapsamlı akademik hukuk organizasyonlarından biri olacağını söyledi.

Türkiye’de en büyük erozyonun adalet alanında yaşandığını savunan Yılmaz, “Adalet sadece bir alan değil, tüm toplumsal yapının temel direğidir. Adaletteki bozulma ticaretten siyasete, eğitimden sanata kadar her alana yansır” dedi.

"BU SÜREÇ, İKTİDARIN MUHALEFETİ KAMULAŞTIRMA GİRİŞİMİDİR"

CHP’de son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında muhalefetin gidişatına ilişkin soruları da yanıtlayan Yılmaz, Türkiye’de son yıllarda yaşanan siyasi geçişleri “kamulaştırma süreci” olarak değerlendirdi.

İktidarın yıllar içerisinde farklı siyasi geleneklerden gelen isimleri kendi saflarına çektiğini belirten Yılmaz, bu durumu örneklerle anlattı.

Yılmaz, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Hulki Cevizoğlu, Mehmet Ali Çelebi, Sinan Oğan’ı örnek göstererek, "Bu isimlerin tamamı hayatlarının önemli bir kısmında bu iktidara karşı çok sert muhalefet yürütmüş insanlardı” dedi.

Bu isimlerin zaman içerisinde iktidar tarafından “ikna edildiğini” ve “devşirildiğini” söyleyen Yılmaz, “Tayyip Bey, elindeki büyük devlet imkânlarıyla maddi ve makam-mansıp şeklinde bu insanların tamamını devşirdi, ikna etti ve elli artı birini öyle sürdürmeye gayret etti” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin millet iradesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, “Yaşananları, millet iradesini temsil etmesi için seçilen insanların millet iradesinin safından saray iradesinin safına geçmesi olarak görmek lazım. Kimse bunun ahlaki ve etik olduğunu iddia etmesin" dedi.

CHP’de yaşanan son gelişmeleri de aynı çerçevede yorumlayan Yılmaz, “Bu, tam olarak kamulaştırmadır. İktidarın CHP’yi kamulaştırmasıdır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin ise benzer süreçlere karşı durduğunu vurgulayan Yılmaz, partinin kuruluşundan bu yana siyasi baskılara rağmen varlığını koruduğunu belirterek, iktidarın tüm imkanlarını İYİ Parti'yi yok etmek üzerine kurguladığını söyledi. Yılmaz, iktidarın yıllar boyunca İYİ Parti’yi zayıflatmaya çalıştığını ancak bunda başarılı olamadığını da sözlerine ekledi.

"MEDYA KUTUPLAŞMADAN MEMNUN DEĞİL"

Medya-siyaset ilişkilerini de değerlendiren Yılmaz, göreve geldikten sonra çok sayıda medya kuruluşunu ziyaret ettiğini ve farklı görüşlerden gazetecilerle görüştüğünü anlattı.

Türkiye’de medyanın da toplumdaki kutuplaşmadan etkilendiğini ifade eden Yılmaz, gazetecilerin büyük bölümünün mevcut ortamdan memnun olmadığını ancak medya kuruluşlarının sahiplik yapıları nedeniyle belirli sınırlar içerisinde hareket etmek zorunda kaldığını söyledi.

Sosyal medyanın siyasi partiler için yeni imkanlar sunduğunu belirten Yılmaz, İYİ Parti’nin dijital platformlardaki etkileşim oranlarında son aylarda önemli artışlar yaşandığını kaydetti.

İYİ Parti'nin seçimlere her an yapılacakmış gibi hazırlandığını ifade eden Yılmaz, saha çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını, siyaset akademisi ve eğitim programlarıyla teşkilat faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, “Nerede bir mağduriyet ve haksızlık varsa milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.