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Avukat ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Kaçmaz, X hesabından fon yolsuzluğuna ilişkin açıklama yaptı. Kaçmaz, fon yolsuzluğu nedeniyle mağdur olan 400 bini aşkın yatırımcının durumunun konuşulduğunu belirtti.

Ancak olayın BİST 30 ve BİST 100'de yer alan hisseler üzerindeki etkisinin de ele alınması gerektiğini ifade etti. Kaçmaz, söz konusu hisselerde yaşanan düşüş nedeniyle milyonlarca yatırımcının tasarruflarının eridiğini söyledi.

Yatırımcıların büyük zarara uğradığını belirten Kaçmaz, bu kişilerin durumunun ne olacağını sordu. Yaşanan kayıplardan kimin sorumlu tutulacağını soran Kaçmaz, hesap verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaçmaz, açıklamasında yatırımcıların zararlarının nasıl telafi edileceği sorusunu da yöneltti.

Kaçmaz, paylaşımında tam olarak şu ifadeleri kullandı:

“Herkes fon yolsuzluğu nedeniyle mağdur olan 400 bin küsur yatırımcının ne olacağını konuşuyor. Evet, konuşalım. Ama asıl şu soruyu da soralım: Bu olay nedeniyle BİST 30 ve BİST 100’de yer alan hisseleri dibe vuran, tasarrufları eriyen, büyük zarara uğrayan milyonlarca yatırımcının durumu ne olacak? Onların uğradığı zarar ne olacak? Kim hesap verecek? Zararları nasıl telafi edilecek?”