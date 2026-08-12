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Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen "çerçeve yasa" Meclis'ten geçti. Terör örgütü PKK'lılara özgürlük yolu veren yasaya "evet" diyen YENİ Parti'ye tepkiler gelmeye devam ediyor.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin merak edilen "Yeni Parti Grubu yasa için, hâlihazırda iptal davası açabilir mi?" sorusuna yanıt vererek taleplerle ve yürürlüğü durdurma istemli bir iptal davası açılmasının önünde engel olmadığını duyurdu.

"YENİ PARTİ'DEN 'HAYIR' DİYENLER KANUNU ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜREBİLİR"

Şirin'in paylaşımını alıntılayan İYİ Partili Burak Dalgın TBMM’de kabul edilen yasaya ilişkin YENİ Parti milletvekillerine dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Dalgın, yasaya “hayır” oyu veren Yeni Parti milletvekillerinin isterlerse düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürebileceğini söyledi.

"SAYILARI YETİYOR, KARAR KENDİLERİNİN"

Burak Dalgın, yaptığı değerlendirmede Yeni Parti milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi’ne başvuru için yeterli sayıya sahip olduğunu belirtti.

Dalgın, “Yeni Parti’den yasaya ‘hayır’ oyu veren milletvekili arkadaşlarımız isterlerse kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götürebilir. Sayıları yetiyor, karar kendilerinin” ifadelerini kullandı.

Burak Dalgın'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle;

"YENİ Parti’den yasaya “hayır” oyu veren milletvekili arkadaşlarımız isterlerse kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götürebilir Sayıları yetiyor, karar kendilerinin"