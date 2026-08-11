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YENİ Parti lideri Özgür Özel'in "çerçeve yasa"ya "evet" demesi fakat YENİ Parti milletvekillerini kararlarında "özgür" bırakması kamuoyundaki yerini koruyor. Parlamentoda 91 sandalyesi olan YENİ Parti’nin 54 milletvekili Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne hayır oyu kullandı.

YENİ Parti Milletvekili Grubu, Genel Başkan Özgür Özel için kamuoyuna yönelik bir açıklama yayımladı.

“Ülkemiz, siyasal tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşıyor” ifadeleriyle başlayan açıklamada, Yeni Parti’nin milletin değişim iradesiyle doğduğu ve milletin açtığı yolda büyüdüğü belirtildi.

“ÖZGÜR ÖZEL ÜSTÜN BİR LİDERLİK SERGİLİYOR”

Açıklamada, Özgür Özel’in karşılaştığı zorluklara rağmen mücadelesini sürdürdüğü vurgulandı.

Yeni Parti Milletvekili Grubu, Özel’in yaşadığı acılara, uğradığı zulme ve üzerinde kurulmak istenen tahakküme rağmen geri adım atmadığını belirterek, “Ne bir santim eğildi, ne bir adım geri gitti, ne bir sözü eksik söyledi” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca Özel’in geçmişte karşılaştığı sorunlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Parti yok dediler, kurulur dedi.

Para yok dediler, bulunur dedi.

Sorun çok dediler, aşılır dedi.”

“TOPLUMUN HER KESİMİNİN SESİ OLDUK”

Özel’in siyasi anlayışının da değerlendirildiği açıklamada, Genel Başkanın eski siyasi alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayış ortaya koyduğu savunuldu.

Açıklamada, bu anlayışın “lider sultasının değil, ortak aklın; tekçiliğin değil çoğulculuğun; dayatmanın değil istişarenin” önemini ortaya koyduğu ifade edildi.

TBMM’de yapılan oylamaya da değinilen açıklamada, “86 milyon yurttaşımızın sesini duyduk. Toplumun her kesiminin sesi olduk” denildi.

YENİ PARTİ MİLLETVEKİLİ GRUBU: ARKASINDAYIZ

Açıklamanın son bölümünde Özgür Özel’in demokratik siyasetin alanını genişletme, milletin sesini siyasetin merkezine taşıma ve toplumun farklı kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturma konusunda kararlı bir liderlik ortaya koyduğu belirtildi.

Yeni Parti Milletvekili Grubu, açıklamasını Özel’e yönelik güçlü destek mesajıyla tamamladı.

Açıklamada, “Yeni Parti Milletvekili Grubu olarak eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyor bu metinle bir kez daha ifade ediyoruz ki, sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in arkasındayız” ifadeleri kullanıldı.

Grup, Özgür Özel’in liderliğinde yürümekten ve aynı mücadeleyi vermekten büyük bir onur duyduklarını belirtti.