Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber canlı yayınında gazeteci Mehmet Aydın'ın sorularını yanıtlayarak altın ve enerji piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Jeopolitik risklerin azalması ve brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin kıymetli metalleri yukarı taşıdığını belirten Şener; iyi ve kötü senaryolar üzerinden altın fiyatlarının geleceğine dair çarpıcı analizlerde bulundu.
Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Sefer Şener tarih verdi
Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber canlı yayınında gazeteci Mehmet Aydın'ın sorularını yanıtlayarak altın ve enerji piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.Cemile Kurel
Enerji Fiyatlarındaki Düşüş Altını Neden Yükseltiyor?
Prof. Dr. Sefer Şener, petrol fiyatları ile altın arasındaki ters korelasyona dikkat çekerek küresel enflasyon riskinin piyasalar üzerindeki etkisini şöyle açıkladı:
"Savaş döneminde gördüğümüz 130 dolarlı seviyeler, bugün itibarıyla Brent petrolde 82 dolar, ham petrolde de 89 dolar civarına ulaştı. Ne zaman konjonktürel olarak riskler, savaşla ilgili riskler azalırsa ve ne zaman enerji fiyatları gerilemeye başlarsa, bu durum kıymetli metalleri yukarı taşıyan bir unsur olur.
Çünkü enerji fiyatlarının yüksek olması bütün ülkeler açısından enflasyon riski demektir. Enflasyon riski oluşunca, Merkez Bankalarının faiz artıracağı beklentisi ortaya çıkar ve bu durum altın fiyatlarını baskılar."
Şener, son haftalarda jeopolitik risklerin göreceli olarak azalmasının petrol fiyatlarını aşağı çektiğini, bu durumun da Merkez Bankalarının faiz artışlarını durduracağı veya indirime gideceği beklentisiyle altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.
Fed’in Eylül Kararı ve Yıl Sonu Fiyat Öngörüleri
Piyasaların odak noktasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında alacağı kararın bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şener, altının ons ve gram tarafındaki olası seviyeleri paylaştı:
"Eylül ayı kritik bir ay. Sene başında piyasada Fed'in faiz artıracağı beklentisi vardı ve bu altın fiyatlarını baskılıyordu. Gelinen noktada Fed'in Eylül ayında faiz artırmayacağı fiyatlanmaya başlandı.
Eğer beklenildiği gibi Fed Eylül ayında faiz artırmazsa, ons altında 4.600 - 4.700 dolar seviyelerini görebiliriz. Bu da gram altında 6.900 - 7.000 lira seviyelerinin yeniden görülmesi demektir."
Mehmet Aydın'ın "Gram altın 8.000 lira olur mu?" sorusu üzerine Şener, bu seviyelerin kısa vadeden ziyade Fed'in faiz indirim mesajları vermesi ve jeopolitik durumun netleşmesiyle birlikte yıl sonuna doğru görülebileceğini ifade etti.
Piyasada İki Farklı Senaryo: İyi mi, Kötü mü?
Altın piyasasının önündeki iki temel senaryoyu kıyaslayan Şener, mevcut piyasaların "iyi senaryoyu" satın aldığını dile getirdi:
İyi Senaryo (Barış ve Düşük Enflasyon):
"Piyasa fiyatlaması bize iyi senaryonun gerçekleşeceği yönünde işaretler veriyor. Barışın sağlanması, risklerin ortadan kalkması ve petrol fiyatlarının 80 doların altında seyretmesi halinde altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürür."
Kötü Senaryo (Savaşın Devamı ve Yüksek Faiz): "Savaşın devam etmesi durumunda petrol fiyatları yükselir, bu da küresel enflasyonu tetikler. Yüksek enflasyon yüksek faiz getireceğinden, altın fiyatları yeniden baskılanır ve ons altında 3.900 - 4.000 dolar seviyeleri tekrar test edilebilir."
Altın Yatırımı İçin Doğru Zaman mı?
Yatırımcıların mevcut belirsizlik ortamında nasıl hareket etmesi gerektiğine de değinen Prof. Dr. Sefer Şener, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Fiyatlar 4.000 dolar seviyelerine geldiğinde alım fırsatı olabileceğini konuşmuştuk. Yükseliş trendi devam ediyor. Ancak yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla, biz daha ziyade olumlu ve barışın ağır basacağı, Amerika'nın faiz indirimlerine başlayacağı taraftayız.
Öte yandan, şu an Türk Lirası da gerek mevduatta gerek diğer alanlarda en iyi yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor."
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