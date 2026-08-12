Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Sefer Şener tarih verdi

Enerji Fiyatlarındaki Düşüş Altını Neden Yükseltiyor?

Prof. Dr. Sefer Şener, petrol fiyatları ile altın arasındaki ters korelasyona dikkat çekerek küresel enflasyon riskinin piyasalar üzerindeki etkisini şöyle açıkladı:

"Savaş döneminde gördüğümüz 130 dolarlı seviyeler, bugün itibarıyla Brent petrolde 82 dolar, ham petrolde de 89 dolar civarına ulaştı. Ne zaman konjonktürel olarak riskler, savaşla ilgili riskler azalırsa ve ne zaman enerji fiyatları gerilemeye başlarsa, bu durum kıymetli metalleri yukarı taşıyan bir unsur olur.