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"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" olarak adlandırdığı kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen terörist PKK'lılara özgürlük veren "çerçeve yasa"nın Meclis'te 467 oyla kabul edilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

"İHANETE BAYRAK AÇIYORUM"

Yasaya onay vermeyen İYİ Parti'den konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. "İhanete bayrak açıyorum" notuyla partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Balıkesirlileri yasaya tepki göstermek için 16 Ağustos Pazar günü saat 19'da Kuvayı Milli Meydanı'na çağırıldı.

İYİ Parti'nin sosyal medyada "İhanet korosunun “Şantaj senfonisi.” Ne çalarsa çalsınlar; Sazları da sözleri de düzen tutmayacak!" notuyla paylaştığı videoya beğeni ve yorum yağıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇERÇEVE YASASI'NIN 12 MADDESİ

1. MADDE: AMAÇ VE KAPSAM

İlk maddede kanunun amacı ve kapsamı belirleniyor. Düzenlemenin uygulanabilmesi, PKK/KCK’nın fiili varlığının sona erdirildiğinin ve silah ve mühimmatın teslim edildiğinin tespit edilmesine bağlanıyor. Bu tespitin MGK kararıyla teyit edilmesi gerekiyor.

2. MADDE: TANIMLAR

Kanunda yer alan “örgüt” ve “kurul” ifadelerinin kapsamı belirleniyor.

Komisyon aşamasında maddede değişiklik yapılarak “PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını” ifadesi, “PKK/KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumlarını” şeklinde düzenlendi.

3. MADDE: SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARIN ERTELENMESİ

Belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesine ilişkin hükümler getiriliyor.

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası veya müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bazı suçlarda ise 10 yıl erteleme öngörülüyor. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bazı suçlar düzenlemenin dışında bırakılıyor.

4. MADDE: KORUMA TEDBİRLERİ VE KANUN YOLU İNCELEMESİ

Erteleme kapsamına giren suçlar nedeniyle uygulanmış tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirlerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin hükümler düzenleniyor. Ayrıca istinaf veya temyiz aşamasında bulunan dosyalar bakımından da uygulanacak usuller belirleniyor.

5. MADDE: ERTELEME KARARLARI VE YENİDEN SUÇ İŞLENMESİ

Erteleme kararlarının özel bir sisteme kaydedilmesi öngörülüyor. Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararının kaldırılması ve soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi düzenleniyor. Belirlenen sürenin yeni bir suç işlenmeden tamamlanması halinde ise ilgili dosyalar bakımından kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilmesi öngörülüyor.

6. MADDE: MAHKUMİYET HÜKÜMLERİNİN İNFAZININ ERTELENMESİ

Kanun kapsamına giren bazı suçlardan verilen mahkumiyetlerin infazının ertelenmesine ilişkin hükümler getiriliyor.

Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar için 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında ise 10 yıllık erteleme mekanizması öngörülüyor. Kasten öldürme suçu nedeniyle mahkum olanlar ile kanunda belirtilen tarihten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bazı suçlardan hüküm giyenler bu düzenlemenin dışında tutuluyor.

7. MADDE: TAKİP, KOORDİNASYON VE UYGULAMA

Kanun kapsamındaki uygulamaların takip ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması öngörülüyor. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile ilgili üst düzey kamu görevlilerinin yer alması düzenleniyor.

Bunun yanında TBMM Başkanlığınca, kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek amacıyla bir İzleme Komisyonu kurulması öngörülüyor.

8. MADDE: SİLAH VE MALZEME TESLİMİ

Örgüt mensuplarının beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemelerin kayıt altına alınmasına ilişkin hükümler yer alıyor. Uygulamaya ilişkin usul ve esasların İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarınca belirlenmesi öngörülüyor.

9. MADDE: SÜRE

Kanunda öngörülen mekanizmalardan yararlanmak isteyen kişilerin, gerekli şartların oluşmasının ardından 6 ay içerisinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya kurul tarafından görevlendirilen kurumlara yazılı olarak başvurması gerekiyor.

10. MADDE: GÖREV VE SORUMLULUK

Kanun kapsamında görev verilen kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları düzenleniyor. Ayrıca kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin, bu görevleri nedeniyle karşılaşabileceği hukuki, idari veya cezai sorumluluğa ilişkin özel hükümler getiriliyor.

11. MADDE: YÜRÜRLÜK

Kanunun yürürlüğe girmesine ilişkin hüküm düzenleniyor. Buna göre kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

12. MADDE: YÜRÜTME

Kanunun uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak. Böylece 12 maddelik düzenlemenin yürütme hükmü belirlenmiş oluyor.