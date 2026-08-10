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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ



İYİ Parti Rize İl Başkanı Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu, Türkiye’nin gündemindeki “Terörsüz Türkiye” sürecine ve TBMM’de oluşturulan komisyona sert sözlerle tepki gösterdi.

Hacısüleymanoğlu, sürecin başlangıcından itibaren İYİ Parti olarak karşı durduklarını belirterek, “Öcalan’ın talebi üzerine kurulan bir komisyonda yer almadığımız için gurur duyuyorum” dedi.

İYİ Parti Rize İl Başkanı Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu, yaptığı değerlendirmede iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı sürece ilişkin eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sürecin ilk aşamasından itibaren İYİ Parti olarak karşı durduklarını belirten Hacısüleymanoğlu, TBMM bünyesinde oluşturulan komisyonun kuruluş gerekçesine dikkat çekti.

“BİZ BUNU İLK AŞAMADA İHANET SÜRECİ OLARAK NİTELENDİRDİK”

Hacısüleymanoğlu, süreci neden “ihanet süreci” olarak tanımladıklarını şu sözlerle açıkladı:

“Biz onu ilk aşamada ihanet süreci olarak nitelendirdik. Bunu nitelendirmemizin sebebi bu komisyonun, Meclis'te kurulan komisyonun Öcalan'ın talebi üzerine kurulmasıydı.”

Komisyonun ortaya koyacağı sonuçtan önce sürecin yürütülüş biçiminin önemli olduğunu savunan Hacısüleymanoğlu, kendileri açısından asıl meselenin Abdullah Öcalan’ın süreç içerisinde muhatap alınması olduğunu ifade etti.

“Neticesinin ne çıkacağının hiçbir önemi yok bu aşamada” diyen Hacısüleymanoğlu, sürecin ilk aşamasında Öcalan’ın meşru bir aktör gibi konumlandırılmasına karşı çıktıklarını belirtti.

“ÖCALAN’IN MEŞRULAŞTIRILMASI GERÇEKLEŞTİ”

Hacısüleymanoğlu, süreç içerisinde kendilerinin endişe ettiği tablonun ortaya çıktığını savunarak, “Önemli olan bu ana kadar Öcalan’ın meşrulaştırılmasıydı. Bu da gerçekleşti ne yazık ki” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti olarak sürecin bu yönüne karşı durduklarını dile getiren Hacısüleymanoğlu, partisinin yaklaşımının terörle mücadele konusundaki tavrının yanlış yorumlandığını söyledi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE’Yİ KİM İSTEMEZ?”

“Terörsüz Türkiye” ifadesinin özellikle seçilmiş bir kavram olduğunu savunan Hacısüleymanoğlu, İYİ Parti’nin bu hedefe karşıymış gibi gösterilmesine tepki gösterdi.

Hacısüleymanoğlu, “Terörsüz Türkiye’yi kim istemez? Ama İYİ Parti’yi sanki terör istiyor şeklinde konumlandırdılar. Biz buna karşı çıkıyoruz” dedi.

İYİ Parti’nin terörün sona ermesine değil, bunun hangi yöntemlerle gerçekleştirildiğine itiraz ettiğini belirten Hacısüleymanoğlu, partisinin devletin terör örgütü ve örgüt liderleriyle ilişkisine yönelik yaklaşımının net olduğunu ifade etti.

“KOMİSYONDA YER ALMADIĞIMIZ İÇİN GURUR DUYUYORUM”

İYİ Parti Rize İl Başkanı Hacısüleymanoğlu, partisinin TBMM’deki komisyona katılmama kararının arkasında olduklarını belirterek, bu karar nedeniyle gurur duyduğunu söyledi.

Hacısüleymanoğlu şöyle konuştu:

“İYİ Parti İl Başkanı olduğum için, sokakta vatandaşımıza Öcalan’ın talep ettiği bir komisyonda, Öcalan talep ettiği için kurulan bir komisyonda yer almadığımız için gurur duyuyorum.”

Sürecin gelinen noktada İYİ Parti'nin başlangıçta yaptığı değerlendirmeleri doğruladığını öne süren Hacısüleymanoğlu, yaşanan gelişmelerin kendileri açısından ciddi soru işaretleri taşıdığını dile getirdi.

“Yarın Bu Teröristlerin Terör Olaylarına Karışmayacağının Garantisi Var mı?”

Hacısüleymanoğlu, hazırlanması gündemde olan düzenlemelerin kapsamına ilişkin de eleştirilerde bulundu. Binlerce teröristin topluma yeniden dahil edilmesi ihtimalinin güvenlik açısından ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Hacısüleymanoğlu, bununla ilgili güvence olup olmadığını sordu.

Hacısüleymanoğlu, “Bu yasayla binlerce terörist eve dönecek. Yarın bu teröristlerin terör olaylarına karışmayacağının garantisini verebiliyorlar mı?” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörle mücadelede ağır bedeller ödediğini belirten Hacısüleymanoğlu, sürecin toplumsal boyutunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“50 BİN CAN VERDİK, ŞEHİT AİLELERİNE SORULDU MU?”

Türkiye’nin yaklaşık 50 yıllık terör mücadelesine dikkat çeken Hacısüleymanoğlu, hayatını kaybedenlerin ve şehit ailelerinin süreçteki yerinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Hacısüleymanoğlu, “Ülke olarak 50 bin can verdik. Acaba bu şehitlerin ailelerine soruldu mu?” diyerek, terörle mücadelede hayatını kaybedenlerin yakınlarının görüşlerinin alınması gerektiğini savundu.

Sürecin yalnızca siyasi aktörlerin değerlendirmeleriyle yürütülmemesi gerektiğini belirten Hacısüleymanoğlu, toplumun farklı kesimlerinin ve özellikle terör nedeniyle yakınlarını kaybeden ailelerin hassasiyetlerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.

“BU SÜREÇTE DIŞ ETKİLER DE TARTIŞILMALI”

Hacısüleymanoğlu, açıklamasının sonunda sürecin uluslararası boyutuna ilişkin de eleştiride bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın sürece ilişkin tutumuna atıfta bulunan Hacısüleymanoğlu, Türkiye’nin kendi güvenlik politikalarını dışarıdan gelen talepler doğrultusunda şekillendirmemesi gerektiğini savundu.

Hacısüleymanoğlu, “Sadece bu Trump istedi diye bu yasayı çıkartmak istiyorlar” ifadeleriyle sürece yönelik eleştirisini dile getirdi.

İYİ Parti Rize İl Başkanı Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu, partisinin “Terörsüz Türkiye” hedefine karşı olmadığını, ancak terörle mücadele ve terörün sona erdirilmesi sürecinde Öcalan’ın muhatap alınmasına ve sürecin bu çerçevede yürütülmesine karşı olduklarını belirterek, İYİ Parti’nin bu konudaki tavrının değişmediğini ifade etti.