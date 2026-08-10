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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Titiz, "Açıklanan 255 TL ve 250 TL'lik fiyatlar; artan maliyetleri, yüksek enflasyonu ve üreticimizin bir yıllık emeğini karşılamaktan uzaktır. Bir yıl boyunca bahçesinde alın teri döken üreticimiz; gübreye, ilaca, işçiliğe, nakliyeye ve akaryakıta gelen zamlarla üretim yapmaya çalışırken, açıklanan bu fiyat üreticinin umutlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.

İYİ Parti olarak daha önce Giresun kalite için 320 TL, levant kalite için ise 310 TL peşin alım fiyatı önerdiklerini hatırlatan Titiz, "Bugün açıklanan fiyat üreticiyi değil piyasayı memnun etmiştir. Çiftçimiz borcunu ödemekte ve üretime devam etmekte zorlanacaktır" ifadelerini kullandı.

TMO'nun üreticiyi koruyacak adımlar atması gerektiğini vurgulayan Titiz, "Ürün bedelleri peşin ödenmeli, açıklanan fiyatlar serbest piyasada taban fiyat olmalı ve üreticinin bu rakamların altında satış yapmasının önüne geçilmelidir" dedi.

Titiz açıklamasının sonunda ise "İYİ Parti olarak üreticimizin yanında olmaya, emeğinin ve alın terinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü üretici kazanırsa Ordu kazanır, Karadeniz kazanır, Türkiye kazanır" ifadelerini kullandı.