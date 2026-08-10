Dünyaca ünlü fenomenler için hazırlandı: İnegöllü ustalar bu yatak için tam 9 gün çalıştı

Organizasyonun hazırlıklarını yürüten Osman Gök, dev mobilyaların üretimi için özellikle İnegöl'ü tercih ettiklerini söyledi. Gök, "Biz bu organizasyonları dünyaca ünlü fenomenler için hazırlıyoruz. Bu mobilyaları yapabilecek ustaların İnegöl'de olduğuna inanıyorduk. Geldik ve gerçekten bizi mahcup etmediler. Bu bizim için gizli bir proje. Önce fuarda tanıtacağız, ardından tüm detaylarını paylaşacağız. Dünya çapında ses getirecek bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.