Çay kenarında vahşet: Hiç tanımadığı kişiyi Porsuk’a fırlattı

‘SİZİN İÇİN SUYA ATIYORUM’

Olay yerine yakın bölgede bir işletmede oturan Miralay Özcan, şüpheli Murat K.’nın gün boyunca çevredekilere rahatsızlık verdiğini öne sürdü. Murat K.’yı defalarca uyardığını belirten Özcan, “Suya atan çocuk, akşama kadar burada gelene geçene saldırmaya çalıştı. ‘Dur’ dedim durmadı. ‘Yapma’ dedim, yine saldırdı. Araçla gelen ailelere bile küfür etti. Ben ona söyleye söyleye usandım, boğazım kurudu. En son ileride bir çocuğu suya atmış. Burada her gün olay yapıyor. Ben duymadım ama orada, ‘Sizin için suya atıyorum’ diye bağırmış” dedi.