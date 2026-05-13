İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

-Bugünkü grup toplantımızda geçlerimiz de var. Başta onlar olmak üzere hepinizi selamlıyorum.

"19 MAYIS BÜYÜK BİR CUMHURİYET'İN ADIDIR"

-Annler Günü'nde Zübeyde hanımın kabrindeydik. Türk milletinin makul talihini değiştiren bir avladı yetiştirdi. 19 Mayıs bir milletin küllerinden doğuşunun ilk adımıdır. 19 Mayıs Büyük bir Cumhuriyet'in adıdır.

-Bugünün genci 'ben ailemin sahip olduğu geleceğe ulaşabilecek miyim?' endişesiyle boğuluyor. 21. yüzyılda askıda bekleyen milyonlarca genç var. Bu kara bulutu dağıtacak olan da Cumhuriyet'in değerlerini rehber edinenlerdir. Yani sizlersiniz gençler...

-18- 34 yaş arası gençler geleceklerinden endişeli. Gözlerimizin önünde bir kuşak kırılıyor. AKP eliyle yok edildiğinin açıkça ifadesidir. Bu gençler AKP İktidarında iş aramış, eğitim almış kuşaktır. Buradan söylüyorum bu gençlerin imkansızlığının sorumlusu doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan'dır.

-Türkiye her alanda olduğu gibi eğitimde de irtifa kaybediyor. Bu kadar eğitim binası yapıp bu kadar kalitesiz bir eğitim kurmayı nasıl becerdiler acaba?

"ERDOĞAN HİÇ OLMAZSA BU TÜRK GENÇLERİNDEN UTANMAYI BECER"

-Cumhurbaşkanlığında bulunan raporda gençlerimizin mezun olduktan sonra 3 yıl işsiz kaldığı daha sonrada mezun olduğu bölüm dışında çalıştığı ortaya çıkmıştır. Sınava hazırlanan geçlere 'diploman yetmez, emeğin yetmez. Bir tanıdık, siyasi referans bulacaksın' deniyor. Böyle bir devlet istiyor musunuz? Erdoğan bu Türk gençlerinden 19 Mayıs'ta hiç olmazsa utanmayı becer diyorum.

"TÜMGENERAL OLARAK ATANANIN SOY İSMİ ERDOĞAN..."

-33 yaşında bir kaymakam, tümgeneral oldu. Bu kişinin memleketi Rize. Atananın soy ismi de Erdoğan. Sosyal medya hesabından 'sevgili dayım' diye atıfta bulunuyor. Birileri sınav kapısında bekliyorken birilerine kapılar açılıyorsa orada adelet yok demektir.

-19 Mayıs'ın kutlamak istiyorsak gençlerin önündeki engelleri yıkmak zorundayız.

-Kemeraltı'nda esnafımız geçimediğini söyledi. Bir esnafımız kızının mühendis olduğunu, yazılım bildiğini ama iş bulamadığı için yanıda çırak olarak çalıştığını söyledi. Bunun adı plansızlıktır, likakatsizliktir, akılsızlıktır.

