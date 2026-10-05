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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Gençlik Kolları, gençlerin ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin verilerin ele alındığı bir video yayımladı. Videoda konuşan İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğulcan Bayram, konut fiyatlarından eğitim ve istihdama, kültürel faaliyetlere katılımdan gençlerin gelecek beklentilerine kadar çeşitli başlıklarda iktidara eleştiriler yöneltti.

“TÜRKİYE, DÜNYA LİDERİ. ŞAKA DEĞİL”

Bayram, konuşmasına “liderlik” göndermesiyle başlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, dünya lideri. Şaka değil. Yalnız madalyaları biraz farklı dallarda topluyoruz. Konut fiyatlarında OECD'ye öyle fark atmışız ki bizde bu iktidar varken liderliğimizin sorgulanması imkansız. Gençlerin ev sahibi olması da.”

“2025’TE EV GENCİ ORANIMIZ YÜZDE 26,3”

Gençlerin eğitim ve istihdama katılımına ilişkin verileri de gündeme getiren Bayram, Türkiye ile Avrupa Birliği ortalamasını karşılaştırdı:

“15-29 yaş arasında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranında Avrupa birincisiyiz. 2025'te ev genci oranımız yüzde 26,3. Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 11.”

Bayram daha önce yaptığı açıklamalarda da gençlerin geçim ve gelecek kaygısını gündeme getirmişti.

“KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE KATILIMDA TABLO TERSİNE DÖNÜYOR”

Kültürel faaliyetlere katılım verilerine de değinen Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kültürel etkinliklere katılımda ise tablo tersine dönüyor. Türkiye son sırada. 2022'de kültürel faaliyetlere katılım gençler arasında yüzde 35,9. Avrupa'da bu oranda bizden aşağıda bir ülke dahi yok.”

Bayram, söz konusu tablo üzerinden iktidara yönelik eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

“Belli ki gençlere imkan sağlamama konusunda da tartışmasız bir liderliğimiz söz konusu.”

“YA EN TEPEDE, YA EN DİPTE”

Gençlerin barınma, istihdam ve kültürel faaliyetlere erişim sorunları yaşadığını savunan Bayram, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yani gençlerimiz ev alamıyor, iş bulamıyor, kültüre erişemiyor. Yalnız hakkını teslim edelim; grafiklerde Türkiye'yi bulmak hiç zor olmuyor. Ya en tepede, ya en dipte. Ortalarda görünmek gibi bir vasatlığımız yok.”

Bayram, videonun sonunda ise iktidar değişikliği çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Bunca liderlik arasında bizim de gençler olarak iktidarı değiştirmekten başka yapacak bir şeyimiz kalmıyor.”