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Kaynak: Haber Merkezi

Bursa / Erkan Zambak / Yeniçağ



İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Orhan Karaduman, düzenlediği basın toplantısında partisinin “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Karaduman, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından gönderilen açıklama metnini okudu.

İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanlığı’nda, partililerin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İlçe Başkanı Orhan Karaduman, Türkiye’nin gündemindeki “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin partisinin tutumunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan metni okuyan Karaduman, partisinin terörle müzakere ve pazarlık yapılmasına karşı olduğunu belirterek, “İYİ Parti olarak ilk günden beri açıkça söyledik: Terörle pazarlık yapılmaz. Teröristle müzakere edilmez. Devlet, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilmez” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İMRALI’DAN GÖNDERİLEN MESAJLARLA BELİRLENEMEZ”

Açıklamada, “Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen sürecin geldiği noktanın endişe verici olduğu savunuldu. Kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmelerin ve kamuoyundan saklandığı öne sürülen hazırlıkların ardından TBMM’nin gündemine getirildiği belirtilen “Çerçeve Yasa” üzerinden hükümete eleştiriler yöneltildi.

İYİ Parti’nin sürecin ilk gününden itibaren karşı duruş sergilediği belirtilen açıklamada, bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terör karşısındaki tavrını değiştirme girişimi olduğu iddia edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mesele, silahla ve kanla elde edilemeyenlerin siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele, şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır.”

“PAZARLIK YAPILAMAZ”

İYİ Parti açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerinin herhangi bir pazarlığın konusu olamayacağı vurgulanırken, Karaduman tarafından okunan metinde şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Cumhuriyeti pazarlık konusu yapılamaz. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Millî egemenliğimiz üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz.”

Açıklamada ayrıca Türk milletinin geleceğinin terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemeyeceği ifade edildi.

“BİZ TÜRK MİLLETİNİN TARAFINDAYIZ”

İYİ Parti’nin siyasi duruşunun net olduğu belirtilen açıklamada, partinin Cumhuriyet, millî egemenlik, hukuk, şehitlerin emaneti ve gazilerin onurundan yana olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Kimse bize ‘barış’ diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez. Kimse bize ‘Terörsüz Türkiye’ diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez” denildi.

“İYİ PARTİ CUMHURİYETİN NÖBETİNDEDİR”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde partinin ilk günden bu yana aynı noktada durduğu ifade edilen açıklama, teşkilatlara ve kamuoyuna verilen mesajla sürdü.

Karaduman’ın okuduğu metinde, “Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir! İYİ Parti buradadır! İYİ Parti milletinin yanındadır. İYİ Parti Cumhuriyetin nöbetindedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonunda ise İYİ Parti’nin sürece ilişkin tutumunun değişmeyeceği belirtilerek, “Ne Cumhuriyetimizi pazarlık masasına bırakacağız ne Türkiye’nin geleceğini terör örgütlerinin taleplerine teslim edeceğiz. Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” denildi.

İYİ Parti açıklaması, “İhanetin zaman aşımı yoktur” ifadeleriyle sona erdi.