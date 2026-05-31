Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, temel gıda maddelerinden ekmek, simit ve poğaça fiyatlarına yönelik yeni bir fiyat düzenlemesine gidildi. Artan un fiyatları, enerji giderleri ve genel işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek alınan karar doğrultusunda, ilçede zamlı tarifelerin uygulanmasına başlandı.

EKMEK VE UNLU MAMULLERDE YENİ TARİFE DÖNEMİ

İlçe genelinde vatandaşların günlük sofralarında en çok tükettiği unlu mamullerde yaşanan artış oranları fiyatlara şu şekilde yansıdı:

Daha önce 15 liradan alıcı bulan 230 gram ekmeğin fiyatı, yapılan artışla birlikte 20 liraya çıktı. Günlük kahvaltıların vazgeçilmezi olan 100 gram simit ve poğaçanın satış fiyatı da benzer şekilde 15 liradan 20 liraya yükseltildi.

Fiyat artışının ardından değerlendirmede bulunan fırıncı esnafı ve işletmeciler; özellikle un, maya, enerji ve işçilik gibi temel giderlerde yaşanan artışlar nedeniyle bu düzenlemenin kaçınılmaz bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Belirlenen yeni zamlı fiyat tarifesinin, Sarıgöl ilçe genelindeki tüm fırın, bakkal ve satış noktalarında yürürlüğe girdiği bildirildi.