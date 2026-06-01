Türkiye ekonomisinin kalbi konumundaki İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin en önemli göstergelerinden biri olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (Ücretliler Geçinme İndeksi), Mayıs ayına ilişkin acı tabloyu netleştirdi.

ZAM FURYASI HİZMET SEKTÖRÜNÜ VURDU: LOKANTA VE KONUT BAŞTA

İTO verilerinin satır aralarına bakıldığında, Mayıs ayında fiyat artışlarının özellikle hizmet sektöründeki temel harcama kalemlerinde yoğunlaştığı görülüyor.

Megakentte dışarıda yemek yemek ve konaklamak artık lüks ötesi bir boyuta ulaştı. Mayıs ayında en yüksek aylık artış %4,14 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Vatandaşın en büyük kabusu olan kira ve faturaları barındıran konut harcamaları ise aylık bazda %3 artış göstererek ikinci sıraya yerleşti. Sosyal hayatı tamamen bitiren eğlence ve kültür harcamaları ise %2,70 yükseldi.

GIDA VE ULAŞIMDA HAFİF ARTIŞ, ENFLASYON BASKISINI AZALTMADI

Mayıs ayında eğitim harcamaları %0,96, ulaştırma %0,86, gıda ve alkolsüz içecekler %0,83, sağlık harcamaları ise %0,53 oranında sınırlı bir yükseliş kaydetti. Temel gıda maddelerindeki aylık artışın %1'in altında kalması genel endeksi biraz frenlese de lokanta, konut ve ev eşyası gibi kalelerdeki sert yükselişler kümülatif yıllık enflasyonu %36,77 gibi yüksek bir eşikte tuttu. Tek nefes aldıran veri ise alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatların %0,03 oranında çok hafif bir gerileme göstermesi oldu.