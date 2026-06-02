Metropollerdeki ekonomik sıkıntılar, yüksek yaşam maliyetleri ve enflasyon baskısı vatandaşı alternatif arayışlara iterken, finans analisti İslam Memiş’ten ezber bozan bir "köye dönüş" rehberi geldi. "Arazim yok, sermayem yok" diyenlerin karamsar olmaması gerektiğini belirten Memiş, devletin hem arazi hem de ciddi nakdi sermaye destekleri sağladığını açı etti.
İslam Memiş: Devlet hem arsa hem de 30 milyon TL hibe veriyor
Ünlü finans uzmanı İslam Memiş, metropollerden kaçıp kırsalda yeni bir hayat kurmak isteyenler için devletin teşvik haritasını çıkardı. Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından IPARD III ve KKYDP kapsamında 30 milyon TL'ye kadar hibe desteği verileceğini duyurdu.Derleyen: Züleyha Öncü
Evsiz ve Topraksız Olana 5 Taksitle 2 Dönüm Arsa
İslam Memiş, köylerde mülk sahibi olmak isteyenler için 442 sayılı Köy Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerini hatırlattı. Köy tüzel kişiliğine ait taşınmazların ihtiyaç sahiplerine çok uygun şartlarla satıldığını belirten Memiş, yasal şartları şöyle özetledi:
Şartlar: Alıcının köy nüfusuna kayıtlı olması, o köyde ikamet etmesi ve evinin bulunmaması (ihtiyaç sahibi olması) gerekiyor.
Metrekare Sınırı: Taşınmazlar en fazla 2 bin metrekare (2 dönüm) olabiliyor.
Satış Usulü: Köy ihtiyar meclisi kararı ve rayiç bedeli üzerinden, 5 taksitle satın alınabiliyor.
Bina Zorunluluğu: Satın alınan bu yerlere 5 yıl içinde bina yapma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca alıcılar bu arazileri 10 yıl boyunca başkasına devredemiyor veya satamıyor.
Milyonlarca Liralık Devlet Teşvikleri Açıklandı!
Arsayı bulan vatandaşın "Ne iş yapacağım, sermayeyi nereden bulacağım?" sorusuna da yanıt veren Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncel 2026 yılı tarımsal destekleme paketlerini ve dev hibe oranlarını paylaştı:
Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYDP): Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Çerçevesinde Yapılacak Desteklemeler (Tebliğ No: 2026/9) ile 2026 uygulama rehberi yayımlandı.
Hibe oranı (%50-%70) arasında değişmekte olup, projeye esas alt limit 100 bin TL, üst limit ise 30 milyon TL olarak belirlendi.
Mazot ve Gübre Desteği: 2026 üretim yılı temel destek katsayısı dekara 310 TL olarak duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı tarımsal destekleme ve mazot-gübre ödemelerinin peyderpey çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı açıklandı.
IPARD III Programı: Kırsalda yatırımı desteklemek amacıyla 241 milyon Euro bütçeli 2026 IPARD III çağrı takvimi açıklandı.
Bitkisel Üretim Birim Fiyatları: Planlı üretim ve temel destek modeli kapsamında buğday, arpa, pamuk, ayçiçeği ve kuru baklagiller için dekar başı temel katsayı ve destek birim fiyatları bakanlığın sistemlerinde ilan edildi.
"Üretilmeyen Toprak Başkasının Umudu Olacak"
Köylerin mahalle statüsüne geçmesiyle birlikte yerel yönetimlerden alınan desteklerin arttığını ve kırsalın daha yaşanır hale geldiğini belirten İslam Memiş, mülk sahiplerine de çok ciddi bir uyarıda bulundu:
"Köyde arazisine sahip çıkmayanlar, arazisi orman vasfına geçmiş olanlar unutmamalı ki, o araziler başkasının umudu olacak ve başkası tarafından devlet aracılığıyla tekrar değerlendirilecek. Her ne olursa olsun gelecek kırsaldadır, gelecek tarımdadır."
Ücretsiz Toprak Analiziyle Doğru Üretim
Köye yerleşip de "Toprağıma ne ekeceğim?" diye kararsız kalanlar için de devlet kurumlarının muhteşem hizmetler sunduğunu belirten ünlü analist, vatandaşların İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine giderek toprak örneği analizi yaptırabileceğini söyledi.
Bu sayede iyi bir tarım okuryazarlığı ile toprağa en uygun, en yüksek kazançlı ürünün tespit edilebileceğini vurguladı.