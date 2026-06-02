İslam Memiş: Devlet hem arsa hem de 30 milyon TL hibe veriyor

Milyonlarca Liralık Devlet Teşvikleri Açıklandı!

Arsayı bulan vatandaşın "Ne iş yapacağım, sermayeyi nereden bulacağım?" sorusuna da yanıt veren Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncel 2026 yılı tarımsal destekleme paketlerini ve dev hibe oranlarını paylaştı:

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYDP): Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Çerçevesinde Yapılacak Desteklemeler (Tebliğ No: 2026/9) ile 2026 uygulama rehberi yayımlandı.

Hibe oranı (%50-%70) arasında değişmekte olup, projeye esas alt limit 100 bin TL, üst limit ise 30 milyon TL olarak belirlendi.

Mazot ve Gübre Desteği: 2026 üretim yılı temel destek katsayısı dekara 310 TL olarak duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı tarımsal destekleme ve mazot-gübre ödemelerinin peyderpey çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı açıklandı.

IPARD III Programı: Kırsalda yatırımı desteklemek amacıyla 241 milyon Euro bütçeli 2026 IPARD III çağrı takvimi açıklandı.

Bitkisel Üretim Birim Fiyatları: Planlı üretim ve temel destek modeli kapsamında buğday, arpa, pamuk, ayçiçeği ve kuru baklagiller için dekar başı temel katsayı ve destek birim fiyatları bakanlığın sistemlerinde ilan edildi.

"Üretilmeyen Toprak Başkasının Umudu Olacak"