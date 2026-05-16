İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, oda meclisinin mayıs ayı oturumunda küresel ve ulusal ekonomiye dair stratejik analizlerde bulundu. Dünyanın içinden geçtiği yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat penceresi açıldığını vurgulayan Avdagiç, ülkenin artık sadece bir transit geçiş noktası değil, Avrupa'nın geleceğini şekillendiren küresel bir üretim ve ticaret üssü olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

İTO BAŞKANI’NDAN EKONOMİ YÖNETİMİNE KRİTİK UYARI

Reel sektörün yüksek faiz, finansmana erişim zorlukları, artan enerji maliyetleri ve kur-enflasyon dengesizliğine rağmen fedakarlıkla üretmeye ve pazarlarını korumaya devam ettiğini ifade eden İTO Başkanı, ekonomi yönetimine kritik bir uyarıda bulundu. Türkiye'nin temel ekonomik sorununun sadece enflasyondan ibaret olmadığını savunan Avdagiç, can alıcı meselenin üretim maliyetlerinin verimlilik artışının önüne geçmesi ve emek yoğun sektörlerde rekabetçiliğin kaybedilmesi riski olduğunu vurguladı.

Avdagiç, esen sert küresel rüzgarları avantaja çevirmek için hükümet, özel sektör ve toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek; öngörülebilirlik, kapsamlı bir eğitim reformu, yüksek katma değerli üretim ve uzun vadeli bir sanayi stratejisinin şart olduğunu dile getirdi.