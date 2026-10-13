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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul TEM Şube Müdürlüğünce DHKP/C Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren İ.K. ve E.Ç.’nin beyanları doğrultusunda yapılan incelemelerde, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bazı eylemlere ilişkin şüpheliler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 31 Mart 2016’da Sultangazi’de TOMA aracına molotofkokteyliyle saldırılması, 1 Mayıs 2016’da polis araçlarına molotofkokteyliyle saldırılması, Gazi Polis Merkezi’ne ateş açılması, 2016 yılı içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kulübenin yakılması, 6 Nisan 2017’de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart asılması ve 2019 yılında AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosunun kurşunlanması olaylarıyla ilişkili 50 şüpheli belirlendi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerden 11’inin cezaevinde, 20’sinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. 19 şüpheliye yönelik olarak İstanbul’da 21, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir’de ise toplam 6 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.