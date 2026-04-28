İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TKP/ML terör örgütünün açık alan yapılanması olan "Partizan" isimli oluşum içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. İncelenen MASAK ve HTS Raporları sonucunda örgüt içerisinde aktif bir şekilde bulunan 16 şüpheli tespit edildi. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli terör örgütlerinde bulunan 46 şüphelinin ise eylem gerçekleştirebilecekleri belirlendi.

Toplam 62 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 25 ilçede 61, Kocaeli'de ise 1 olmak üzere toplamda 62 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konulurken, 23 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.