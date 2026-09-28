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A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde İtalyan basınının merceğinde Arda Güler yer aldı.

İtalyanlar, Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım seviyesinde önemli bir tecrübeye ulaştığına dikkat çekti.

La Gazetta dello Sport'un analizinde Arda için, "21 yaşında ama artık bir veteran. Fransa'ya karşı harika bir maç oynadı ve bu akşam İtalya'nın karşılaşacağı Türkiye'nin en güçlü oyuncusu" ifadeleri kullanıldı.

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜK UMUDU'

Gazete, Arda'nın henüz 21 yaşında olmasına rağmen Real Madrid'deki dördüncü sezonunu geçirdiğini hatırlatarak genç yıldızı "Türkiye'nin büyük umudu" olarak tanımladı.

"O OLMADIĞINDA EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR"

Arda'nın Real Madrid'deki rolünün giderek büyüdüğü belirtilirken bu sezon sahada olmadığı anlarda eksikliğinin hissedildiği değerlendirmesi yapıldı.





