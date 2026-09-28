Fatih Terim Türkiye'nin İtalya'yı nasıl yeneceğini iki kelimeyle özetledi

MONTELLA İLE DEVAM ETME KARARI

"Futboldan anlayan, oyunu iyi okuyan ve kendi fikirleri olan bir teknik adam. Dünya Kupası'ndan sonra Vincenzo ile devam etme kararı, federasyonun ona duyduğu güveni ve yaptığı işin bir sonucudur. Bir takımın belirli bir oyun tarzını bulması zaman aldığı için her zaman istikrardan yana oldum. Birkaç yıl önce UEFA Uluslar C Ligi'nde olduğumuzu düşünürsek, o ve takım tebrikleri hak ediyor."