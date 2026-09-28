Türk futbolunun 'İmparator' lakaplı efsane teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması öncesinde İtalyan basınına konuştu.
Fatih Terim Türkiye'nin İtalya'yı nasıl yeneceğini iki kelimeyle özetledi
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalya maçı öncesinde La Gazzetta dello Sport'a değerlendirmelerde bulundu. Terim, Türkiye'yi İtalya karşısında zafere ulaştıracak iki temel unsura dikkat çekti.Furkan Çelik
Kariyerinde Fiorentina ve Milan'ı da çalıştıran Terim, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda A Milli Takım'ın durumundan Arda Güler'e, Vincenzo Montella'dan İtalyan futbolunun yaşadığı sürece kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
'TÜRKİYE İÇİN İYİ BİR FIRSAT OLABİLİR'
Terim'in röportajından öne çıkan satır başları şöyle:
"Önemli bir maç çünkü İtalya'nın da Türkiye'nin de bir zafere ihtiyacı var. İtalya Milli Takımı'nın ne kadar zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz ama bu, Dünya Kupası'ndan sonra yeniden başlamak isteyen Türkiye için iyi bir fırsat olabilir."
'ARDA GÜLER OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK'
"Kenan da Hakan da kaliteli oyuncu ve yoklukları hissedilecek. Ancak Türkiye, Arda Güler gibi olağanüstü yeteneğe ve Can Uzun gibi gelecek vadeden bir oyuncuya sahip. Bu tür maçlar sorumluluk alma fırsatı sunuyor."
'İTALYA'YA KARŞI CESUR VE ZEKİ OLMALISINIZ'
"En önemli olacak şey; sahada göstereceğimiz karakter olacak. İtalya'ya karşı oynarken, cesur ve zeki olmalısınız çünkü en ufak hatadan dahi yararlanabilecek deneyime sahip bir rakiple mücadele edeceksiniz."
'TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ OLAN FUTBOL KİMLİĞİ OLUŞTURMAK'
"Milli takım, güçlü bir rakibe rağmen oyunda kalmayı başardı ve bazı maçlarda sadece sonuca değil, performansa, mücadele ruhuna, fırsat yaratma becerisine de bakmak gerekiyor. Türkiye için önemli olan bir futbol kimliği oluşturmak. Sabır ve azim gerekiyor."
MONTELLA İLE DEVAM ETME KARARI
"Futboldan anlayan, oyunu iyi okuyan ve kendi fikirleri olan bir teknik adam. Dünya Kupası'ndan sonra Vincenzo ile devam etme kararı, federasyonun ona duyduğu güveni ve yaptığı işin bir sonucudur. Bir takımın belirli bir oyun tarzını bulması zaman aldığı için her zaman istikrardan yana oldum. Birkaç yıl önce UEFA Uluslar C Ligi'nde olduğumuzu düşünürsek, o ve takım tebrikleri hak ediyor."
'İTALYAN FUTBOLU REKABET GÜCÜNÜ YENİDEN KEŞFETMELİ'
"İtalya'nın zamana ve yeniden yapılanma için yeterli bir plana ihtiyacı var. Çünkü mesele sadece Dünya Kupası'na katılmak değil, İtalyan futbolunun kimliğini ve rekabet gücünü yeniden keşfetmesini sağlamak."
İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA BEĞENDİĞİ İSİMLERİ SIRALADI
Roberto Mancini'nin deneyimine de dikkat çeken Fatih Terim, İtalya Milli Takımı'nda Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Federico Dimarco ve Pio Esposito'yu beğendiğini ifade etti.