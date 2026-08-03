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Fenerbahçe'de Diego Carlos'un takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizliği Domenico Tedesco'nun transfer talebi çözebilir.

SERIE A'YA BOLOGNA FORMASIYLA GERİ DÖNEBİLİR

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 33 yaşındaki deneyimli stoper geçtiğimiz sezon Como formasıyla mücadele ettiği İtalya Serie A'ya bu kez Bologna ile geri dönebilir.

TEDESCO TRANSFERE ONAY VERDİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Tedesco'nun talebi doğrultusunda Jhon Lucumi'nin olası satışı nedeniyle stoper arayışına giren Bologna Fenerbahçe'den Diego Carlos'u transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE YALNIZCA 5 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar yalnızca 5 maçta forma giyen Brezilyalı savunmacının sarı lacivertli kulüple 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SATIŞ LİSTESİNİN BAŞINDA GELİYORDU

Takımdan ayrılması beklenen oyuncular listesinin başında gösterilen Diego Carlos'un olası ayrılığı hem yabancı kontenjanı hem de maaş bütçesini biraz olsun rahatlatacak.