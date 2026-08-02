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Kadrosunu Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Santrfor takviyesi için bekleyişini sürdüren sarı-lacivertlilere ilişkin açıklama yapan Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, "Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

YABANCI KONTENJANI NEDENİYLE AYRILIKLAR BEKLENİYOR

Santrfor transferinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kadrosunda 25 yabancı futbolcunun bulunması bekleniyor.

10+4 yabancı kuralı kapsamında sarı-lacivertlilerin en az 10 yabancı oyuncuyla yollarını ayırması öngörülürken, Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Omar Fayed gibi isimlerin geleceği belirsizliğini koruyor.

ANTHONY MUSABA İÇİN İSPANYA İDDİASI

Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 6 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle transfer edilen Anthony Musaba hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından ABC Deportes gazetecisi Angel Garcia'nın haberine göre, LaLiga temsilcisi Deportivo La Coruna, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Musaba'nın İspanyol kulübünün transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.

HENÜZ RESMİ ANLAŞMA YOK

Deportivo La Coruna'nın daha önce Teun Gijselhart ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'nin de anlaşma noktasına geldiği Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattığı belirtilirken, şimdi de gözünü Anthony Musaba'ya çevirdiği ifade edildi.

Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmasa da İspanyol ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer döneminin son günlerinde somut adımlar atabileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Anthony Musaba, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla 24 maçta görev yaptı.

Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 6 asist üretti.

Musaba, sezon genelinde ise 45 maçta 8 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

2030 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili son kararın transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.