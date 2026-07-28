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Rafael Leao transferinde hareketli saatler yaşanırken, İtalya'dan gelen son iddia Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE LEAO İLE ANLAŞTI İDDİASI

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre; Fenerbahçe, Rafael Leao ile yıllık yaklaşık 12 milyon Euro maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardı.

MİLAN İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İddiaya göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Rafael Leao transferinde Milan ile bonservis görüşmelerine başladı.

GÖZLER GORNIK ZABRZE MAÇI SONRASINDA

Fenerbahçe ile Milan arasındaki görüşmelerin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından ivme kazanmasının beklendiği ifade edildi.

CİHAN KAMER MİLANO'YA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'in Rafael Leao transferi için Milano'ya gitmesi gündem olmuştu.