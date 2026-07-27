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Rafael Leao transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınından gelen son iddia, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu için temaslarını bir üst seviyeye taşıdığı yönünde oldu.

CİHAN KAMER MİLAN'A GİTTİ

Sport Italia muhabiri Gianluigi Longari'nin haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Rafael Leao transferini görüşmek üzere İtalya'ya gitti.

TRANSFER GÜNDEMİNİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ

Rafael Leao, yaz transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

Adı uzun süredir hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için sarı lacivertli kulüpten daha önce resmi bir teklif yapıldığı yönündeki iddialar yalanlanmıştı. Buna rağmen transfer söylentileri gündemdeki yerini koruyor.

GEÇEN SEZON 13 GOLE KATKI SAĞLADI

27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, 2025/26 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıktı.

Leao, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 3 de asist yaparak toplam 13 gole doğrudan katkı verdi.