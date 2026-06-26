Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken ilk imzayı attırmaya hazırlanıyor.
KASSOUM OUATTARA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Foot Mercato’da yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki sol bek transferi için oyuncuyla el sıkıştığı belirtildi. Vincenzo Italiano’nun da transfer için bizzat devreye girdiği ifade edildi.
MONACO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Monaco ile resmi temaslarını hızlandırdı. Tarafların 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Monaco formasıyla 24 maça çıkan Kassoum Ouattara, 1363 dakika sahada kaldı ve 4 asist üretti.