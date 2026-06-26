Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu

FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası son maçında ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya veda etti. FIFA dünya sıralaması da güncellendi. İşte A Milli Takım'ın yeri ve liste...

Baran Yalçın Baran Yalçın
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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu’nda ABD ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Ay-yıldızlılar turnuvaya da galibiyetle veda etti.

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 2

FIFA tarafından açıklanan güncel dünya sıralamasında Türkiye’nin son durumu belli oldu. Bizim Çocuklar'ın aldığı galibiyetten sonra Türkiye de sıralamada yükseldi.

İşte FIFA dünya sıralamasında son durum ve A Milli Futbol Takımı’nın listedeki yeri…

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 3

FIFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- Arjantin | 1901.93

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 4

2- Fransa | 1894.40

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3- İspanya | 1864.32

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 6

4- İngiltere | 1829.82

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 7

5- Brezilya | 1785.19

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 8

6- Fas | 1776.40

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 9

7- Hollanda | 1775.50

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8- Portekiz | 1766.74

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 11

9- Meksika | 1736.01

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 12

10- Belçika | 1727.88

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 13

11- Kolombiya | 1727.42

13 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 14

12- Almanya | 1726.22

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 15

13- Hırvatistan | 1711.48

15 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 16

14- İtalya | 1704.73

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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 17

15- ABD | 1677.17

17 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 18

16- İsviçre | 1676.00

18 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 19

17- Japonya | 1673.68

19 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 20

18- Uruguay | 1649.96

20 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 21

19- Senegal | 1638.36

21 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 22

20- Danimarka | 1619.47

22 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 23

21- İran | 1611.18

23 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 24

22- Norveç | 1606.48

24 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 25

23- Avusturya | 1599.99

25 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 26

24- Ekvador | 1592.59

26 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 27

25- Nijerya | 1585.02

27 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 28

26- Mısır | 1583.37

28 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 29

27- TÜRKİYE | 1582.54 (32. sıradan 27. sıraya yükselmeyi başardık.)

29 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 30

28- Avustralya | 1581.35

30 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 31

29- Cezayir | 1575.64

31 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 32

30- Fildişi Sahili | 1565.47

32 33
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu - Resim: 33

31- Güney Kore | 1558.72

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