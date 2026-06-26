A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu’nda ABD ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Ay-yıldızlılar turnuvaya da galibiyetle veda etti.
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri belli oldu
A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası son maçında ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya veda etti. FIFA dünya sıralaması da güncellendi. İşte A Milli Takım'ın yeri ve liste...Baran Yalçın
FIFA tarafından açıklanan güncel dünya sıralamasında Türkiye’nin son durumu belli oldu. Bizim Çocuklar'ın aldığı galibiyetten sonra Türkiye de sıralamada yükseldi.
İşte FIFA dünya sıralamasında son durum ve A Milli Futbol Takımı’nın listedeki yeri…
FIFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- Arjantin | 1901.93
2- Fransa | 1894.40
3- İspanya | 1864.32
4- İngiltere | 1829.82
5- Brezilya | 1785.19
6- Fas | 1776.40
7- Hollanda | 1775.50
8- Portekiz | 1766.74
9- Meksika | 1736.01
10- Belçika | 1727.88
11- Kolombiya | 1727.42
12- Almanya | 1726.22
13- Hırvatistan | 1711.48
14- İtalya | 1704.73
15- ABD | 1677.17
16- İsviçre | 1676.00
17- Japonya | 1673.68
18- Uruguay | 1649.96
19- Senegal | 1638.36
20- Danimarka | 1619.47
21- İran | 1611.18
22- Norveç | 1606.48
23- Avusturya | 1599.99
24- Ekvador | 1592.59
25- Nijerya | 1585.02
26- Mısır | 1583.37
27- TÜRKİYE | 1582.54 (32. sıradan 27. sıraya yükselmeyi başardık.)
28- Avustralya | 1581.35
29- Cezayir | 1575.64
30- Fildişi Sahili | 1565.47
31- Güney Kore | 1558.72