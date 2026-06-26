AKOM tarih verdi: İstanbul için kavurucu sıcaklar öncesi son serinlik

AKOM’dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşrı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların hafta sonu 28-30°C aralığında seyretmeye devam edeceği, yeni hafta başı itibari ile 33°C'ler civarına yükseleceği tahmin ediliyor." denildi.