İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için güncel hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM tarih verdi: İstanbul için kavurucu sıcaklar öncesi son serinlik
AKOM'un güncel raporunda hafta sonu plan yapanlara sevindiren haber geldi. İstanbul'da hafta sonu kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklıklar 28-30 dereceye düşerek rahatlatacak. Ancak yeni haftayla birlikte bunaltıcı sıcaklar yeniden etkisini gösterecek ve termometreler en yüksek seviyelere çıkacak.Mina Kaymakçı
Hazırlanan rapora göre, İstanbul'u önümüzdeki günlerde yağışsız, güneşli ve sıcaklık dalgalanmalarının yaşanacağı bir periyot bekliyor. Hafta sonu rüzgarın serinletici etkisi hissedilirken, yeni haftada termometreler tırmanışa geçecek.
HAFTA SONU POYRAZ SERİNLİĞİ
AKOM’un paylaştığı 26 Haziran 2026 Cuma gününe ait verilere göre, İstanbul'da bugün sıcaklık öğle saatlerinde 31°C'yi bulacak, gece ise 21°C'ye kadar gerileyecek.
Hafta sonu dışarıda plan yapan İstanbullular için rüzgar kurtarıcı bir rol üstleniyor. Hafta boyunca hakim olması beklenen kuzeyli rüzgarların (Poyraz), aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi öngörülüyor.
Bu durum, güneşli havaya rağmen sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere çıkmasına mani olacak. Hafta sonu boyunca havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, cumartesi ve pazar günleri sıcaklıklar 28-30°C bandında seyredecek.
YENİ HAFTADA KAVURUCU SICAKLAR BAŞLIYOR
Hafta sonu yaşanacak olan bu nispi serinlik, yeni haftanın başlamasıyla birlikte yerini yakıcı sıcaklara bırakacak.
AKOM'un yayımladığı rapordaki "DİKKAT" uyarısına göre, sıcaklıkların yeni hafta başı itibarıyla tekrar artış trendine girerek 33°C'ler civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Özellikle 1 Temmuz Çarşamba ve 2 Temmuz Perşembe günleri megakentte gökyüzü tamamen açık olacak ve oldukça sıcak bir hava hakimiyet kuracak.
MEGAKENTTE YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Yayımlanan 7 günlük hava durumu tablosuna göre, İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca hiçbir şekilde yağış beklenmiyor. Havadaki nem oranının gün içinde %35 ile %80 arasında değişiklik göstereceği tahmin edilirken, deniz suyu sıcaklığı ise 22°C olarak ölçüldü.
Rüzgarın hızının genel periyotta 10-35 km/s arasında, poyraz yönünden orta kuvvette eseceği belirtiliyor. Yeni haftada artacak olan sıcaklıklara karşı, vatandaşların güneşin en yoğun olduğu öğle saatlerinde tedbirli olmaları önem taşıyor.
AKOM’dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşrı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların hafta sonu 28-30°C aralığında seyretmeye devam edeceği, yeni hafta başı itibari ile 33°C'ler civarına yükseleceği tahmin ediliyor." denildi.