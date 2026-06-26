Yüzde 88 raporlu vatandaşa SGK’dan ret: Hastane ve SGK arasındaki o fark mağdur ediyor

Mevcut durumda prim gün sayısı 2200 olan bir sigortalının, bu kapsamda yeni bir oran tespiti yaptırabilmesi ve hastaneye sevk edilebilmesi için öncelikle eksik olan prim günlerini tamamlayarak en az 3700 güne ulaştırması gerekiyor. Sağlık kuruluşları ile SGK sağlık kurullarının aynı yönetmeliği kullanmamasından kaynaklanan bu durum, sigortalıların bürokratik süreçlerde mağdur olmasına yol açıyor.