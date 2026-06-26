Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde gerçekleştirilen malullük ve engelli emekliliği başvurularında, hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları ile SGK sağlık kurullarının onayladığı oranlar arasındaki farklılıklar hak sahiplerinin mağduriyet yaşamasına neden oluyor.
Yüzde 88 raporlu vatandaşa SGK’dan ret: Hastane ve SGK arasındaki o fark mağdur ediyor
SGK uzmanı Nergis Şimşek, hastanelerin verdiği engellilik oranları ile SGK sağlık kurullarının belirlediği çalışma gücü kaybı oranları arasındaki mevzuat farklarını açıklayarak vatandaşların izlemesi gereken hukuki ve bürokratik yolları paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Konuyu köşesinde detaylandıran SGK uzmanı Nergis Şimşek, hastanelerin Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yaptığını, SGK sağlık kurullarının ise Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği kriterlerini esas aldığını belirtti.
Hastanelerde hazırlanan raporlarda sigortalının mevcut tüm hastalıklarına ait engellilik oranları ayrı ayrı belirlenip toplanırken, SGK sağlık kurullarında kişinin birden fazla rahatsızlığı bulunsa dahi yalnızca en yüksek orana sahip olan tek bir hastalık dikkate alınıyor.
Hastanelerde hazırlanan raporlarda sigortalının mevcut tüm hastalıklarına ait engellilik oranları ayrı ayrı belirlenip toplanırken, SGK sağlık kurullarında kişinin birden fazla rahatsızlığı bulunsa dahi yalnızca en yüksek orana sahip olan tek bir hastalık dikkate alınıyor.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca bir sigortalının malul sayılabilmesi için çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybetmiş olması ve bunu SGK sağlık kurullarının onaylaması şartı aranıyor.
Maluliyet kararı verilmesi halinde 10 yıllık sigortalılık süresi ve en az 1800 prim günü olan kişilere aylık bağlanabilirken, bu oranın altında kalan ve SGK Yüksek Sağlık Kuruluna yaptığı itirazları reddedilen kişilerin malullük sigortasından yararlanması mümkün olmuyor.
Çalışma gücü kaybı yüzde 60’ın altında kalan sigortalılar için 5510 sayılı kanunun 28. maddesinin 5. fıkrasında yaşlılık sigortası kapsamında özel bir düzenleme yer alıyor. 2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigorta girişi olan ve yaş şartı aranmaksızın emekli olmak isteyen kişilerin, SGK sağlık kurulu tarafından belirlenecek çalışma gücü kayıp oranına göre belirli bir prim ve sigortalılık süresini tamamlaması gerekiyor.
Bu doğrultuda, kayıp oranı yüzde 50 ile yüzde 59 arasında çıkanların en az 16 yıllık sigortalılık süresi ve 3700 prim gününe, yüzde 40 ile yüzde 49 arasında çıkanların ise en az 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 prim gününe ulaşması zorunluluğu bulunuyor.
Mevcut durumda prim gün sayısı 2200 olan bir sigortalının, bu kapsamda yeni bir oran tespiti yaptırabilmesi ve hastaneye sevk edilebilmesi için öncelikle eksik olan prim günlerini tamamlayarak en az 3700 güne ulaştırması gerekiyor. Sağlık kuruluşları ile SGK sağlık kurullarının aynı yönetmeliği kullanmamasından kaynaklanan bu durum, sigortalıların bürokratik süreçlerde mağdur olmasına yol açıyor.